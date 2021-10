Baldadige jongen slaat man die hem aanspreekt in het gezicht

Een 17-jarige jongen uit Breda is zaterdag 9 oktober 2021 omstreeks 23.35 uur tijdens een zoekactie door de politie aangehouden ter zake mishandeling. Hij zou op de Halstraat een 23-jarige man uit Maastricht in het gezicht geslagen hebben die hem vanwege baldadig gedrag had aangesproken. Bovendien had hij drugs en een boksbeugel bij zich.