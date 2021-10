Twee schietpartijen in Bergen op Zoom, één zwaargewonde en drie aanhoudingen

Dinsdagavond hebben zich op twee verschillende locaties in Bergen op Zoom vlak achter elkaar schietincidenten voorgedaan. Daarbij is een persoon zwaargewond geraakt', zo meldt de politie dinsdagavond/

Wouwsestraatweg

De politie kreeg de melding van de eerste schietpartij even voort 19.00 uur binnen. Daarbij is er geschoten op Wouwsestraatweg. Hierbij is een persoon zwaargewond geraakt. Agenten en hulpdiensten kwamen ter plaatse. Het zwaargewonde slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht. Agenten gingen op zoek naar de dader waarbij ook een politiehelikopter werd ingezet.

Jan Dercksstraat

Vlak na of rond hetzelfde tijdstip als van de eerste schietpartij is er ook op de Jan Dercksstraat geschoten. Beide locaties zijn door de politie afgezet als Plaats Delict (PD).

Drie aanhoudingen

Rond 20.55 uur meldde de politie dat er inmiddels 3 personen zijn aangehouden. Het arrestatieteam van de politie heeft twee personen in een horecagelegenheid aan de Wouwestraatweg aangehouden, de derde verdachte op een andere locatie. Hun betrokkenheid bij de schietpartij(en) wordt onderzocht. 'Op de PD’s gaan we nu verder met sporenonderzoek en worden getuigenverklaringen opgenomen', aldus de politie.