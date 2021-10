Bedreiger schrijfster Lale Gül krijgt 12 maanden jeugddetentie en moet naar forensisch psychiater

Autobiografie

Op 10 februari 2021 verscheen de autobiografische roman 'Ik ga leven' van de Turks-Nederlandse schrijfster Lale Gül. In dit boek schrijft zij over haar conservatieve opvoeding en levert ze kritiek op bepaalde Turkse en islamitische tradities. In de weken na de publicatie van het boek werd de schrijfster via social media ernstig bedreigd.

Dreigende berichten, foto’s en video’s

Via meerdere anonieme accounts op Instagram kreeg Gül allerlei berichten, foto’s en een video toegestuurd. Het ging daarbij onder andere om twee afbeeldingen van vuurwapens begeleid met de tekst ‘S4H’ (Sharia for Holland), een screenshot van de boekcover van Lale Gül begeleid met de tekst ‘Grote plannen met Lale Gul. Wij zijn overal in Amsterdam actief’ en een bericht met de tekst ‘Sharia4holland is aanwezig in Amsterdam we weten hoe je eruit ziet’. Ook ontving ze een filmpje met IS-propaganda. Na zijn aanhouding bekende de 19-jarige man dat hij de berichten had verstuurd. De rechtbank oordeelt dat hij zich hiermee schuldig heeft gemaakt aan bedreiging tegen het leven van Gül.

Dreiging met massageweld

In de maanden voor en na de verschijning van het boek plaatste de man bovendien meerdere dreigende berichten op Instagram. Hij schreef onder meer: “I’m planing on a mass shooting on a jewish church” en “I will do absolutely anything for allah and to protect islam o disbelievers we have big plan”. Deze berichten worden door de rechtbank beoordeeld als bedreiging met een terroristisch misdrijf.

Bedreiging voor het vrije woord

De man heeft met zijn berichten een aantal zeer ernstige bedreigingen geuit aan het adres van Lale Gül. Hierdoor heeft zij zich niet alleen zeer bedreigd gevoeld, ook heeft zij moeten onderduiken en durfde zij niet meer alleen en herkenbaar over straat. Deze bedreigingen waren bovendien gericht aan een schrijfster, een vertolker van het vrije woord pur sang, die enkel haar eigen ervaringen op papier heeft gezet. Daarnaast heeft hij diverse keren gedreigd met een terroristisch misdrijf. Hij heeft geen enkel moment stilgestaan bij de impact die zijn woorden kunnen hebben. De rechtbank neemt hem dit alles zeer kwalijk.

Adolescentenstrafrecht

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank onder andere rekening gehouden met het feit dat de 19-jarige man aan meerdere gedrags- en persoonlijkheidsstoornissen lijdt en een enorme ontwikkelingsachterstand heeft. Hierdoor zijn de feiten hem niet volledig toe te rekenen. Ook gaat de rechtbank mee in het advies om het adolescentenstrafrecht toe te passen, omdat er voldoende mogelijkheden zijn voor pedagogische beïnvloeding.

Forensisch psychiater

Naast de (deels voorwaardelijke) jeugddetentie met bijzondere voorwaarden legt de rechtbank hem daarom een gedragsmaatregel op. Na het uitzitten van zijn straf moet hij zich onder meer laten behandelen door een forensisch psychiater. Ook mag hij geen contact opnemen met Gül en wordt hem verboden nog langer gebruik te maken van social media.