OM: motoragent Arno met opzet doodgereden door vrachtwagenchauffeur

De rechtszaak tegen de 46-jarige verdachte in het onderzoek naar het dodelijk ongeval waarbij motoragent Arno de Korte om het leven kwam is donderdag gestart. 'Tijdens de eerste pro forma zitting hebben de officieren van justitie de voorlopige tenlastelegging voorgedragen en het onderzoek tot dusver toegelicht aan de rechtbank Rotterdam', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag.

'Met opzet doodgereden'

Omwille van het onderzoek was het OM tot vandaag terughoudend in de berichtgeving over de zaak. 'Het OM stond daarom op de eerste zittingsdag stil bij deze buitengewoon ernstige zaak: Arno werd met opzet tijdens diensttijd doodgereden. Het incident heeft een enorme impact gehad op zijn familie, vrienden, de politie en de samenleving in zijn geheel', aldus het OM.

Camerabeelden van aanrijding op woensdag 7 juli

Op de camerabeelden is te zien dat Arno met zijn motor naast de vrachtwagen van verdachte gaat rijden. Hij geeft hem een volgteken en gaat daarna voor hem rijden. Na zo’n 200 meter gaan beiden de uitvoegstrook op. Te zien is dat verdachte dan, in plaats van vaart te minderen, zijn vrachtwagen plots naar links instuurt en het slachtoffer met onverminderde snelheid aanrijdt. Het slachtoffer valt, waarna verdachte over hem en motor heenrijdt. Het lichaam van de motoragent wordt honderden meters meegesleurd.

Verdachte had nog op tijd kunnen remmen

Uit het technisch onderzoek is gebleken dat verdachte kort voor de aanrijding 44 km/u reed en dat zijn snelheid ten tijde van de aanrijding was verhoogd tot 45 km/u. Ook is uit het onderzoek gebleken dat, als verdachte bij 44 km/u had geremd in plaats van te versnellen, de aanrijding voorkomen had kunnen worden.

Voorlopige dagvaarding

Het OM verdenkt de verdachte op dit moment van doodslag en het verlaten van de plaats van het ongeval. Het onderzoek is nog niet afgerond en daarom is dit een voorlopige verdenking. Het politieteam onderzoekt nog of er sprake is van voorbedachte rade. Er zijn aanwijzingen op dit punt gevonden, maar deze worden nog onderzocht. Onder meer moeten er getuigen worden gehoord.

Onderzoek in Pieter Baan Centrum

De rechtbank heeft beslist dat de verdachte voorlopig vast blijft zitten en onderzocht moet worden in het Pieter Baan Centrum. De volgende pro forma zitting staat gepland op 6 januari 2022.