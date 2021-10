Man uit Arnhem veroordeeld voor onder andere afsteken mortierbom

De man stak in november 2020 - in de periode dat er vuurwerkrellen waren in de Arnhemse wijk De Geitenkamp - een zwaar stuk illegaal vuurwerk af. Hierdoor ontstond schade aan enkele omliggende panden.

Vuurwerkellen

De ontploffing vond plaats tijdens een tijd van onrust en protest. Nadat het kabinet had besloten om voor de jaarwisseling van 2020-2021 een vuurwerkverbod af te kondigen, liepen de gemoederen in het land hoog op. Zo ook in de Arnhemse wijk De Geitenkamp. Vanaf 18 november 2020 werd in deze wijk gedurende meerdere dagen onder andere zwaar illegaal vuurwerk afgestoken. Deze vuurwerkrellen leidden niet alleen tot angst bij bewoners, ook ontstond veel schade aan publieke en private eigendommen. De politie liep bij haar optreden veel risico en er was veel inzet nodig om de onrust te beteugelen.

Dat de ontploffing die de man veroorzaakte nu juist in die periode van protest plaatsvond, maakt dat de ontploffing extra bijdroeg aan de opschudding en wanordelijkheden en het gevoel van onveiligheid in de wijk De Geitenkamp en in de rest van het land.

Strafbepaling

Bij het opleggen van de straf houdt de rechtbank rekening met de persoonlijke omstandigheden van de man en de ernst van de feiten. Door zijn handelen nam de man onaanvaardbare veiligheidsrisico's. Dat rekent de rechtbank hem zwaar aan. Het had vele malen erger kunnen aflopen.

In dit soort zaken wordt vaak een onvoorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd. Kijkend naar de persoonlijke omstandigheden van de Arnhemmer vindt de rechtbank dat in deze zaak niet passend. Met een taakstraf en een forse voorwaardelijke gevangenisstraf als stok achter de deur, biedt de rechtbank de man een kans om het goede pad dat hij is ingeslagen voort te zetten.