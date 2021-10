Britse paspoort facilitators opgepakt in Groot-Brittannië

Operation 'Strey'

Het Britse NCA zocht lange tijd geleden contact met de Nederlandse autoriteiten. Specialisten van het Amsterdamse team Internationale Rechtshulp en een Officier van Justitie van het parket Amsterdam sloten vervolgens aan bij Operation 'Strey'. De afgelopen jaren zijn in Groot-Brittannië, Nederland, maar ook in Dubai vele zware criminelen aangehouden die gebruikt maakten van FOG-paspoorten. Dit zijn Fraudulently Obtained Genuine passports, het gaat dan voornamelijk om Britse paspoorten.

'Trots op resultaten en samenwerking'

Door de aanhoudingen van afgelopen maandag zal het een stuk moeilijker worden voor criminelen om FOG passports te verkrijgen en onder een andere naam vrij de wereld over te reizen. Jonne Janssen, chef Dienst Regionale Recherche liet weten trots te zijn op de resultaten en samenwerking: 'Deze recherche-operatie, die maandag in Groot-Brittannië klapte, is essentieel in de strijd tegen de zware criminaliteit. Wij zijn de afgelopen jaren samen met de Britse collega's druk bezig geweest om in een Joint Investigation Team de strijd aan te gaan met Britse en Nederlandse beroepscriminelen'.

FOG's

'Zij konden mede door gebruik te maken van deze frauduleus verkregen Britse paspoorten (FOG's) vaak onder de radar van politie en justitie blijven. Door de goede samenwerking zijn de afgelopen jaren in Groot-Brittannië en in Nederland vele zware Britse criminelen aangehouden. Door deze aanhoudingen is deze criminele groep die zich specialiseerde in het leveren van frauduleuze Britse paspoorten een behoorlijk grote slag uitgedeeld.'

Criminele organisatie

'Wij zijn van mening dat de activiteiten van deze groep een aantal van de meest ernstige georganiseerde criminaliteit in het VK en de rest van de wereld mogelijk hebben gemaakt. Samen met onze collega's van de Nederlandse wetshandhaving hebben we een criminele organisatie ontmanteld die er voor zorgde dat drugs- en vuurwapenhandelaren, vermoedelijke moordenaars en voortvluchtigen zo buiten het opsporingsbereik van de politie konden blijven en die internationaal onder valse identiteiten opereerde', zegt Jacque Beer, regionaal hoofd onderzoek van het National Crime Agency.

Belang van het werk NCA met partners

'Het heeft niet alleen een wijdverbreide en diepgewortelde criminele samenzwering opgebroken; het heeft geleid tot versterking van de waarborgen tegen criminele uitbuiting van het Britse systeem voor de afgifte van paspoorten. Dit onderzoek toont het belang van het werk van de NCA samen met onze partners om zich te richten op de elite criminele specialisten die zware en georganiseerde misdaad mogelijk maken', aldus Beer.