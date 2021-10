Stijgende trend aantal besmettingen zet door: 3.737

Het aantal dagelijkse corona besmettingen ligt de afgelopen vier dagen op rij boven het daggemiddelde in de afgelopen 7 dagen. Zo meldt het RIVM zaterdag 3.737 nieuwe positieve tests en dat aantal ligt ruim 500 boven het actuele daggemiddelde van 3.229 in de afgelopen 7 dagen.

Boven actuele daggemiddelde

Sinds woensdag 13 oktober is het aantal dagelijkse besmettingen fors gestegen ten opzichte van het actuele daggemiddelde van 3.229 in de afgelopen 7 dagen. Zo werden er woensdag 3.716, donderdag 3.623, vrijdag 3.709 en zaterdag dus 3.737 besmettingen geregistreerd, allemaal nagenoeg tussen de 400 en 500 meer dan het daggemiddelde in de afgelopen 7 dagen.

Daggemiddelde stijgende

In de afgelopen 7 dagen werden er totaal 22.606 besmettingen geregistreerd. Dat is gemiddeld per dag: 3.229. In de afgelopen 14 dagen werden er 37.618 besmettingen geregistreerd. Dat is gemiddeld per dag: 2.687. In de afgelopen 31 dagen werden er totaal 67.023 besmettingen geregistreerd. Dat zijn er 2.162 gemiddeld per dag.