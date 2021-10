Politie lost waarschuwingsschot bij nachtelijke vechtpartij Arnhems tankstation

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag in Arnhem bij een tankstation een waarschuwingsschot gelost toen een groep van zes mannen, die met elkaar in gevecht waren, niet reageerden op de oproep om te stoppen met vechten en om op de grond te gaan liggen. Dit meldt de politie zondag.