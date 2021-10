Vermeende schutter zwijgt over moord Peter R. de Vries

Pro forma

In een pro forma-zitting heeft het Openbaar Ministerie de rechtbank de voorlopige onderzoeksresultaten voorgelegd. Ook de verdediging van beide verdachten heeft kunnen reageren en verzoeken kunnen doen om onderzoeken in het belang van hun cliënten. Ook is tijdens de zitting bepaald dat het voorarrest van beiden verdachten wordt verlengd.

Neergeschoten

Peter R. de Vries werd op 6 juli 2021 neergeschoten in de Leidsedwarsstraat na een uitzending van RTL Boulevard. De Vries werd in zorgwekkende toestand naar een ziekenhuis gebracht en overleed op 15 juli aan zijn verwondingen.

Aanhouding

Dezelfde avond werden Delano G. en Kamil E. aangehouden op de A4 bij Leidschendam. In opdracht van wie zij zouden hebben gehandeld is niet bekend.

Zwijgrecht

Tot op heden hebben beide verdachten tijdens de verhoren gebruik gemaakt van hun recht om te zwijgen. Delano G. hield dat ook vandaag vol maar Kamil E. liet weten dat de beschuldiging die de Officier van Justitie over hem heeft uitgesproken 'niet klopt'. Verder gaf hij aan dat hij graag terug wil naar zijn vrouw en kinderen.

Verdenking

Beide verdachten wordt verweten samen in vereniging met meerdere kogels Peter R de Vries om het leven te hebben gebracht, plus voorverkenning te hebben gedaan, plus wapenbezit onder andere een mitrailleur. Het vuurwapen wat hiervoor gebruikt is, is een omgebouwd gaspistool.

6 december vervolg

De zaak gaat weer verder op 6 december. Dan wordt er een regiezitting gehouden waar de advocaten van de twee verdachten eventueel hun onderzoekswensen kunnen toelichten.