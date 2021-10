Amputatie nodig om man uit auto te bevrijden

Bij een ernstig ongeval op de A50 ter hoogte van Epe is maandagavond de bestuurder van een auto zwaargewond geraakt.

De politie laat weten dat de automobilist vermoedelijk met hoge snelheid de afrit Epe heeft gemist en rechtdoor is gereden. Hierna is de auto tegen een boom tot stilstand gekomen. Door de impact van de aanrijding kwam de man bekneld te zitten in de auto.

Brandweer en ambulancedienst zijn ruim een uur bezig geweest om het slachtoffer te bevrijden. Hiervoor moest het personeel van de traumahelikopter ter plaatse een amputatie uitvoeren. Hierna is het slachtoffer met spoed naar een ziekenhuis gebracht.

De politie zal onderzoek doen naar de toedracht van het ongeval. In het voertuig werd een lachgascilinder aangetroffen. Of de bestuurder onder invloed was zal worden onderzocht.