'Gouden tip' die leidt naar schutter die wolf doodschoot verhoogd naar 16.000,- euro

Boosheid

De boosheid over de laffe daad om de wolf dood te schieten heeft een storm aan reacties opgeleverd. Afgelopen vrijdag loofde de Faunabescherming nog tipgeld van 5.000,- euro voor de gouden tip die zou leiden tot opsporing en berechting van de dader. Dit bedrag is nu binnen drie dagen door sympathisanten meer dan verdrievoudigd en nog steeds komen er nieuwe giften binnen', aldus de Faunabescherming.

Wolf GW1490m

De wolf werd 1 oktober 2021 bij Stroe dood gevonden en bleek te zijn doodgeschoten. Deze conclusie kwam uit sectie en genetisch onderzoek uitgevoerd door Dutch Wildlife Health Center (DWHC) in Utrecht en Wageningen Environmental Research (WENR). De wolf leefde op de Zuidwest-Veluwe.

Beschermde diersoort, doden is strafbaar

De wolf is een strikt beschermde diersoort. Het doden van een wolf is niet toegestaan en is strafbaar, daarom loopt er een strafrechtelijk onderzoek naar het voorval. In het belang van dat onderzoek wordt er daarom op dit moment ook geen verdere informatie verstrekt.