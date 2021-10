Fraudehelpdesk waarschuwt voor fraude uit naam van Fraudehelpdesk

De Fraudehelpdesk ontvangt meldingen van mensen die telefonisch benaderd worden uit naam van de Fraudehelpdesk. De beller geeft expliciet aan te bellen namens de Fraudehelpdesk. Volgens de beller moet u uw geld ‘veiligstellen’ in verband met een digitale bedreiging of fraude. Al uw geld moet daarom worden overgemaakt naar rekeningnummers die de oplichter doorgeeft. Het zou gaan om een ‘kluisrekening’, een ‘veilige rekening’ of een variant daarop. In een enkel geval wordt naar uw inloggegevens gevraagd.