Meer schoorsteenbranden verwacht

Dalende temperaturen en stijgende energieprijzen brengen steeds meer Nederlanders aan het stoken van hout. Diverse media meldden gisteren dat de haard of houtkachel in toenemende mate wordt gezien als goedkoop alternatief om de energierekening te drukken. Volgens Univé groeit daarmee ook de kans dat de brandweer de komende maanden aanzienlijk vaker zal moeten uitrukken voor een schoorsteenbrand.

In 2020 vonden volgens Univé gemiddeld bijna vijf schoorsteenbranden per dag plaats. Nu het stoken van een gezellig en bovenal warm haardvuur aan populariteit wint om tegen een lagere prijs het huis te verwarmen, is het volgens Erik Dokter, manager Verzekeringsbedrijf bij Univé, zeker denkbaar dat meer branden zich zullen voordoen de komende tijd. ‘Wanneer mensen die jarenlang niet of zelfs nog nooit hun kachel hebben gebruikt, ineens en zonder behoorlijke voorbereiding intensief gaan stoken, kan dat snel tot onveilige situaties leiden.’

Schoorsteenvegen

Om dat te voorkomen drukt Dokter haard- en kachelgebruikers allereerst op het hart hun schoorsteen vóór het stoken goed te laten vegen. ‘Wie schoon, veilig en dus verantwoord wil stoken, laat het rookkanaal minstens eens per jaar goed schoonmaken. Op die manier wordt niet alleen de creosoot, de aangekoekte laag onverbrande deeltjes aan de binnenwand van de schoorsteen, verwijderd. Maar ook droge blaadjes, takjes en andere naar binnen gewaaide troep die de luchtafvoer kan blokkeren en snel in de brand vliegt. Zou hierdoor een schoorsteen, centraal in een woning gelegen, vlamvatten, dan kunnen de gevolgen al snel rampzalig zijn.’

Top 3-brandoorzaak

Bewust of onbewust wordt dit risico volgens Dokter nogal eens over het hoofd gezien, waardoor het stoken van een haard of kachel jaarlijks tot de top 3 brandoorzaken in Nederland behoord. ‘Met name mensen die niet regelmatig hun haard gebruiken denken niet automatisch aan het nut en de noodzaak van een schoon rookkanaal, laat staan de wijze waarop hun houtkeuze en stookmethode van invloed zijn op het schoon houden ervan. Voor onervaren stokers is het daarom belangrijk dat ze zich goed verdiepen in het veilig gebruik van hun haard of kachel, voordat ze het vuur aanmaken.’