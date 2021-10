Politie onderschept 1.100 kilo illegaal vuurwerk

Een 28-jarige man uit Barneveld is aangehouden en het vuurwerk is in beslag genomen. Vanzelfsprekend zal het vuurwerk worden vernietigd.

Eerder werd er in het Rivierengebied ook al een grote vuurwerkvondst van zo’n duizend kilo gedaan. De politie zet vol in op de aanpak van (illegaal) vuurwerk, met bijvoorbeeld grote controles. In 2020 heeft de aanpak met partners als het OM en de Inspectie Leefomgeving en Transport geresulteerd in een recordvangst: ruim 122.000 kilo in beslaggenomen vuurwerk over het gehele land.