Onderzoek naar woningbrand Best verder, verdachte vrij

Op 16 oktober werd in Tilburg een 56-jarige man uit Best aangehouden omdat hij betrokken zou zijn bij het in brand steken van zijn eigen huis. De verdachte is vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die bepaalde dat de man het onderzoek in vrijheid kan afwachten. Het onderzoek gaat onverminderd verder.

Op zaterdag 16 oktober rond 5.00 uur brak brand uit bij de woning aan de Mgr. A.F. Diepenstraat in Best. De woning en twee aangrenzende huizen raakten daardoor zwaar beschadigd. In de woning waar de brand is ontstaan was niemand aanwezig. De bewoonster van het ene aangrenzende huis kon tijdig worden gewaarschuwd. Het andere huis stond leeg. De bewoner kwam al gauw als verdachte naar voren en werd kort voor het middaguur aangehouden door een arrestatieteam in Tilburg.

Verder onderzoek

Het technische onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat er sprake was van brandstichting. De bewoner was op het moment van de brand op een andere locatie. De man blijft verdachte in de zaak. Naar de mogelijke betrokkenheid van de bewoner wordt verder onderzoek gedaan.