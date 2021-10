Man die hulp verleende raakt zelf zwaargewond op A16

Een 26-jarige man uit Lopik is zwaar gewond geraakt toen hij op de snelweg A16 bij Rotterdam werd aangereden.

Even voor 3.30 uur verloor een 23-jarige vrouw uit Capelle aan den IJssel in haar Opel op de A16 de macht over het stuur. Ze raakte de vangrail en kwam daarna op de snelweg zelf weer tot stilstand.

De bestuurder van een andere auto, een Volkswagen, zag het ongeval en besloot te stoppen om de bestuurster te helpen. Hij parkeerde zijn VW voorbij de Opel en stapte met zijn medepassagiers uit. De bestuurder van een derde auto zag de situatie op de snelweg mogelijk niet goed of te laat, want hij botste op de Opel én de Volkswagen en reed vervolgens een van de uitgestapte inzittenden van de Volkswagen aan. De gewonde man is met spoed naar een ziekenhuis gebracht.

Agenten van Team Verkeer onderzoeken de toedracht en hebben alle auto’s voor onderzoek in beslaggenomen. Vast staat al wel dat bij de niemand sprake was van alcohol- of drugsgebruik.