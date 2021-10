Politie schiet op auto tijdens achtervolging

Rond 20.30 uur kreeg de politie telefoontjes van getuigen die melden dat een auto met zeer hoge snelheid door de stad heen reed. Agenten zagen de auto rond 20.45 uur rijden op de Havenstraat en gaven de automobilist een stopteken. Ook probeerde ze met lichtsignalen de aandacht van de automobilist te trekken. De automobilist negeerde dit en reed vervolgens met snelheden oplopend tot 150 km per uur, weg.

Agent schiet op auto

In een nieuwe poging hem te laten stoppen werd een politieauto stil gezet op de rotonde op de Molenvlietbaan. De twee agenten waren uitgestapt. De automobilist leek even te stoppen, maar reed toch langs de politieauto. Een agent moest wegspringen om niet geraakt te worden en voelde zich genoodzaakt om te schieten op het voertuig. Op dat moment is de achtervolging gestaakt.

Aanhouding

Later die avond is de auto teruggevonden op de Stokroosweide en is een 25-jarige verdachte aangehouden. De auto is inbeslaggenomen voor onderzoek.