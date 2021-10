Gewonde bij woningbrand in Den Haag

De politie doet onderzoek naar een brand, zondagochtend 24 oktober in een woning aan De Moucheronstraat in Den Haag. Door snel ingrijpen van de brandweer is de bewoner uit zijn woning gehaald. De bewoner raakte licht gewond.

Rond 04.00 kreeg de politie een melding van een brand in een woning aan De Moucheronstraat. Agenten zagen dat de woning, gelegen op de bovenste woonlaag in brand stond. Samen met buurtbewoners werden de naastgelegen woningen ontruimd. De brandweer heeft de bewoner uit zijn woning gehaald. Na controle van de ambulance bleek de bewoner lichte verwondingen te hebben en was vervoer naar een ziekenhuis niet nodig. Naast de woning liepen ook de onderliggende panden door de brand schade op.

Onderzoek

De politie is een onderzoek gestart naar de aanleiding van deze brand. Daarbij wordt er gekeken of er sprake is van brandstichting. De Forensiche Opsporing zal op een later moment onderzoek doen. Het onderzoeksteam is op zoek naar getuigen en camerabeelden.