Noodopvang vluchtelingen in Hengelo

Het college van B en W van Hengelo geeft aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de ruimte om noodopvang in te richten. In overleg met de pandeigenaar is het Hazemeijer complex in Hengelo aangeboden als opvanglocatie. Het gaat hierbij om het gedeelte waar tot voor kort de GGDvaccinatielocatie zat. Daarmee kan vanaf vandaag, zondag 24 oktober, al de opvang voor 100 personen geregeld worden.

Aan het begin van het weekend ontving elke provincie de dringende oproep van de betrokken ministers om mee te werken aan een oplossing voor de onhoudbare situatie in Ter Apel. Via de Commissaris van de Koning werd verzocht om binnen 48 uur 100 vluchtelingen op te vangen. In Overijssel neemt Hengelo dit voor haar rekening. De opvang geldt voor de periode van vier weken.