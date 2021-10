Politie gaat uit van opzet bij aanrijding in Oosterhout

De hulpdiensten gingen zaterdagmiddag na de eerste melding direct ter plaatse. Het slachtoffer lag onder de auto, die een hoek van een schuur was binnen gereden. Het was al snel duidelijk dat het slachtoffer daar ter plaatse was overleden. Het betreft een 31-jarige man uit Oosterhout. De bestuurder van de auto was gevlucht. Meerdere getuigen hadden het zien gebeuren en gaven een summier signalement door. Korte tijd later meldde zich een 26-jarige man uit Raamsdonksveer bij het bureau. Hij gaf aan betrokken te zijn geweest bij de aanrijding. De verdachte is aangehouden.

Ter plaatse is direct een uitgebreid sporenonderzoek ingesteld. Meerdere getuigen meldden dat er mogelijk sprake zou kunnen zijn van opzet. In het ingestelde politieonderzoek zijn daar aanwijzingen voor te vinden, maar dit wordt nog nader onderzocht.