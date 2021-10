OM: portfoliomanager private equity werd voor miljoenen omgekocht

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag voor de rechtbank celstraffen geëist van respectievelijk 22 maanden waarvan 6 voorwaardelijk en 16 maanden celstraf waarvan 6 voorwaardelijk voor twee verdachten in een corruptieschandaal bij een beursgenoteerde Nederlandse financiële instelling. Dit meldt het OM maandag.

Niet-ambtelijke omkoping

De verdachten, een 52-jarige man die werkzaam was als portfoliomanager bij de financiële instelling en een 62-jarige man en diens bedrijf die als tussenpersoon fungeerden, wordt niet-ambtelijke omkoping verweten. De omkoping houdt verband met de verkoop van een private equity en hedge funds portefeuille van de financiële instelling aan een Amerikaans investeringsfonds in de periode 2015-2016. Deze portefeuille had een waarde van zo'n 400 miljoen euro.

Geraffineerde illegale praktijken

De tussenpersoon trad tegen betaling van provisie op voor het Amerikaanse fonds. De werknemer van de financiële instelling en de tussenpersoon hebben heimelijk samengewerkt, zodat de portefeuille zou worden verkocht aan het Amerikaanse fonds. De tussenpersoon had de portfoliomanager beloofd om zijn provisie bij een succesvolle deal met hem te zullen delen. De werknemer heeft deze gang van zaken bewust verzwegen voor zijn werkgever. 'Langer dan anderhalf jaar zijn verdachten samen bezig geweest met het bewerkstelligen van de verkooptransactie die hen een provisie van miljoenen opleverde. Verdachten gingen hierbij geraffineerd te werk en deden er alles aan om niet ontdekt te worden', aldus de officier van justitie.

Aanleiding onderzoek

Een anonieme melding bij de Belastingdienst en een daaropvolgend controleonderzoek leidde uiteindelijk tot een melding van mogelijke strafbare feiten bij de FIOD. Het strafrechtelijke onderzoek onder leiding van de officier van justitie bij het Functioneel Parket startte in het voorjaar van 2018.

Eigen financieel gewin

'Verdachten hebben zich gedurende een periode van enkele jaren, waarin ook ruimte voor bezinning bestond, schaamteloos beziggehouden met het plegen van niet-ambtelijke omkoping. Vanaf het moment dat zij heimelijk het plan hadden opgevat om de toekomstige provisie verdelen, hebben zij beiden alles in het werk gesteld om de deal rond te krijgen. Daarbij stond slechts één belang centraal, namelijk hun eigen financieel gewin. Verdachten zouden in totaal 7,5 miljoen euro verdelen. Zij stopten pas met de illegale constructie toen zij bekend werden met het controleonderzoek door de Belastingdienst, niet uit eigen beweging', aldus de officier van justitie. De rechtbank doet op 13 december uitspraak.