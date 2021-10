Automobilist negeert stopteken en ramt politieauto frontaal

De politie in Noord-Brabant heeft in de nacht van zondag op maandag rond 05.30 uur een 29-jarige man uit Zundert in Rijsbergen op de Zwart Moerken aangehouden ter zake poging tot doodslag. 'De automobilist negeerde een stopteken waarna een achtervolging ontstond. Uiteindelijk ramde hij opzettelijk frontaal een politievoertuig', zo meldt de politie maandag.

Aanhanger zonder kentekenplaat

Een agent zag vannacht op de Bredaseweg een auto rijden met daaraan gekoppeld een aanhangwagen zonder kentekenplaat. De diender besloot een controle in te stellen en gaf een stopteken. De bestuurder negeerde dat en verhoogde zijn snelheid waarna een achtervolging ontstond.

Politieauto frontaal geramd

Hij reed de Zwart Moerken op. De agent reed via een andere route ook de Zwart Moerken op. Terwijl de politieman stil stond werd hij frontaal geramd door de verdachte die daarna zijn weg via een erf en tuin van een boerderij vervolgde om honderd meter verder in een sloot te belanden. De aanhangwagen had hij eerder al losgekoppeld en achtergelaten. Tijdens de achtervolging heeft hij ook nog enkele paaltjes van de golfbaan vernield.

Pepperspray

De politieman die de achtervolging nog kon voortzetten, heeft hem daar met inzet van pepperspray overmeesterd. Aan het bureau weigerde de verdachte mee te werken aan een bloedproef. In zijn fouillering werd vier gram amfetamine aangetroffen. De diender heeft aangifte gedaan. Hij heeft door de aanrijding hoofdpijn en last van zijn kaak en nek.

Veelpleger

De 29-jarige man uit Zundert staat geregistreerd als veelpleger. Hij wordt verdacht van poging doodslag, het rijden onder invloed en rijden tijdens een rijontzegging, vernieling en overtreding van de Opiumwet. De recherche onderzoekt nog of de auto en/of aanhangwagen gestolen zijn. De rechtmatige eigenaar van de éénassige aanhanger wordt verzocht zich te melden bij het politieteam Weerijs.