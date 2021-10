'Beloftes over afschaffen leenstelsel en compensatie leenstelselgeneratie moeten worden nagekomen'

FNV Young & United en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) willen harde toezeggingen van de formerende partijen dat afschaffing van het leenstelsel en compensatie voor de 'leenstelselgeneratie' in het nieuwe regeerakkoord wordt opgenomen. Ze waarschuwen voor een herhaling van de vorige formatie. Alina Danii Bijl, voorzitter FNV Young & United: ‘Toen zijn de studenten in de steek gelaten. We zullen er alles aan doen om dat nu te voorkomen.’

Plan voor schuldenvrij studeren

Omdat de partijen en studenten het zelf niet bij loze woorden laten, komt er een landelijke actieweek. Van 26 oktober tot en met 4 november zijn er door het hele land acties. Joshua de Roos, vicevoorzitter LSVb: ‘We laten het er niet bij zitten. Al in de zomer hebben we met het SER Jongerenplatform een plan voor schuldenvrij studeren gepresenteerd. Dit kan zo uitgevoerd worden.'

Tienduizenden euro’s schuld

Zolang het leenstelsel blijft bestaan moeten studenten lenen om te kunnen studeren. Gemiddeld leent een student 700 euro per maand waarmee de gemiddelde studieschuld oploopt tot naar schatting 42.000 euro. Bijl: ‘Dat leidt tot stress en financiële zorgen bij een hele generatie studenten nog voordat ze de kans hebben om een werkzaam leven op te bouwen.’

Getreuzel

De Roos: ‘Studenten die langer doen over hun studie dan er feitelijk voor staat, worden gestraft. Ze bouwen nog meer schuld op, verliezen hun gratis reisrecht en eventuele aanvullende beurs. Maar een kabinet dat treuzelt kan daarmee doorgaan zonder dat ze daar zelf de consequenties van voelen. Die komen op het bordje van de studenten. Ze zijn nog langer veroordeeld tot lenen voor hun studie en zien hun schulden maandelijks oplopen.’

Landelijke actieweek

De landelijke actieweek start op dinsdag 26 oktober om 12.01 uur, direct na het verlopen van een laatste eis aan formerende partijen, met een mars in Den Haag. Ook zijn er laserprojecties in verschillende studentensteden Op maandag 1 november reizen vanuit het hele land zo’n 2.200 zwerfboeken, met persoonlijke verhalen en schulden van studenten, met de trein naar Den Haag. De actieweek wordt afgesloten op 4 november met een 12-uurs actie in Den Haag.

#NietMijnSchuld

De actieweek is onderdeel van de #NietMijnSchuld-campagne van FNV Young & United en de LSVb Zij voeren actie voor een schuldenvrije basisbeurs en compensatie voor de leenstelselgeneratie. In februari van dit jaar lanceerden de beide bonden de Nationale Schuldenteller, waarop de totale studieschuld van studenten te zien is. Hier kun je de actie steunen door de petitie te tekenen.