Op dit moment 849 COVID-patiënten in ziekenhuis waarvan 192 op de IC

Op dit moment ligger er totaal 849 COVID-patiënten in Nederland in het ziekenhuis. 'Dat zijn er 53 meer dan gisteren en van het totale aantal van 849 liggen er 192 op de IC, 7 minder dan gisteren. Van de COVID-patiënten liggen er 657 in de kliniek, 60 meer dan gisteren', zo meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) dinsdag.

Nieuwe opnames

Vandaag zijn er 136 nieuwe COVID-patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 44 meer dan gisteren. Van de nieuwe COVID-patiënten zijn er 14 opgenomen op de IC, 5 minder dan gisteren en 122 in de kliniek, 49 meer dan gisteren. Het gemiddeld aantal nieuwe opnames is afgelopen week gestegen voor zowel de IC als de kliniek.

Bezetting Intensive Care

De totale bezetting is met 28 gestegen naar 767 bedden. Op de IC liggen nu 192 COVID-patiënten, 7 minder dan gisteren en 575 non-COVID-patiënten, 35 meer dan gisteren. De COVID-bezetting op de IC is de afgelopen week gestegen.

Bezetting kliniek

De totale bezetting is met 762 gestegen naar 14.625 bedden. In de kliniek liggen nu 657 COVID-patiënten, 60 meer dan gisteren. De COVID-bezetting in de kliniek laat de afgelopen weken een stijging zien.

Verwachting deze week: vergelijkbare stijging als vorige week

De COVID-bezetting is afgelopen week behoorlijk gestegen voor zowel IC als kliniek. Hetzelfde geldt voor de instroom van COVID-patiënten. We verwachten zowel op de IC als in de kliniek deze week een vergelijkbare stijging te zien als vorige week.