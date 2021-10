Eerste energieleverancier omgevallen door hoge energieprijs

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) trekt de vergunning van Welkom Energie voor het leveren van elektriciteit en gas aan consumenten en kleinverbruikers in. Dit doet de ACM omdat Welkom Energie onder andere door de hoge energieprijzen in de problemen is gekomen en bij de ACM heeft aangegeven niet meer aan de vergunningsvoorwaarden te kunnen voldoen. Alle klanten van Welkom Energie worden overgenomen door Eneco. Consumenten hoeven niet bang te zijn dat zij geen stroom of gas meer ontvangen.

Het intrekken van de leveringsvergunning betekent dat Welkom Energie vanaf 1 november 2021 geen gas en elektriciteit meer mag leveren aan haar ca. 90.000 klanten en dat alle bestaande contracten en voorwaarden worden beëindigd. Klanten van Welkom Energie krijgen deze week bericht van Eneco. Het nieuwe contract bij Eneco gaat op 1 november 2021 in. Voor klanten geldt nu tot 1 december 2021 een overgangsperiode waarin zijn hun contract even niet kunnen stoppen of opzeggen. Daarna staat het klanten vrij om klant te blijven bij Eneco of alsnog over te stappen naar een andere leverancier.

Het intrekken van de vergunning heeft dus geen gevolgen voor de levering van gas en elektriciteit aan klanten van Welkom Energie maar kan wel financiële gevolgen hebben. Klanten krijgen van Eneco namelijk een nieuw contract op basis van de huidige, en dus waarschijnlijk hogere, energieprijzen. Het feit dat Welkom Energie in financiële problemen zit kan ook gevolgen hebben voor klanten die nog geld tegoed hebben van het bedrijf. Welkom Energie heeft wel toegezegd dat alle klanten een eindafrekening krijgen van het bedrijf, zodat het voor de consument in elk geval duidelijk is of hij nog geld tegoed heeft van Welkom Energie, of nog moet bijbetalen. Als zij bijvoorbeeld een hoog termijnbedrag vooruit hebben betaald of nog een welkomstbonus of cashback tegoed hebben, zullen zij dit geld mogelijk niet ontvangen.