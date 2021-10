We eten opnieuw minder vlees

Het totale verbruik van vlees en vleeswaren per hoofd van de bevolking in Nederland ligt in 2020 op 75,9 kg (op basis van karkasgewicht). Dit is een daling van 1,9 kg ten opzichte van 2019. Dit blijkt uit berekeningen van Wageningen University & Research in opdracht gemaakt voor Wakker Dier.