Aanhouding voor dodelijke schietpartij Bergen op Zoom

Een verdachte, van de dodelijke schietpartij die op dinsdag 12 oktober plaats vond aan de Kastanjelaan/ Wouwsestraatweg in Bergen op Zoom, is aangehouden. De man, een 22-jarige Bergenaar, heeft zich vrijdag 29 oktober in de loop van de ochtend gemeld bij de politie.

Bij de schietpartij kwam een 55-jarige Bergenaar om het leven. Kort na het incident zijn drie verdachten aangehouden, maar die kwamen alle drie al snel op vrije voeten. De verdachte die zich vrijdag bij de politie heeft gemeld was in beeld bij het rechercheteam, maar zijn verblijfplaats was onbekend. Hij is niet een van de eerder aangehouden mannen. Zijn exacte rol bij het incident wordt onderzocht. De Bergenaar is ingesloten voor verder onderzoek en verhoor.