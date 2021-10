Woningen, vastgoedbedrijf en notariskantoor doorzocht in vastgoedfraudeonderzoek

In een onderzoek van de FIOD en de politie naar vastgoedfraude zijn zondagochtend drie woningen, een vastgoedbedrijf en een notariskantoor in Den Helder en Anna Paulowna doorzocht. 'Hierbij zijn administratie en twee auto’s in beslag genomen. Vooralsnog zijn er geen aanhoudingen verricht', zo meldt de politie zondag.