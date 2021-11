TVL-regeling beëindigd; totaal 6,2 miljard euro toegekend

In het derde kwartaal van 2021 hebben ruim 35.000 ondernemers een aanvraag gedaan voor de coronasubsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). 'Het gaat om bedrijven die in die periode minimaal 30% omzetverlies hadden', zo meldt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat maandag.

Totaal 6,2 miljard TVL-steun

In vergelijking met het tweede kwartaal is het aantal aanvragen ongeveer gehalveerd. Nu de economie zich sterk herstelt, is de TVL beëindigd. In de totale looptijd van 16 maanden werden ruim 351.000 aanvragen ingediend. Tot nu toe is in totaal 6,2 miljard euro aan TVL-steun toegekend.

Corona steun- en herstelpakket voor ondernemers

De TVL werd op 20 mei 2020 aangekondigd als onderdeel van het corona steun- en herstelpakket om ondernemers te ondersteunen bij het betalen van hun vaste bedrijfslasten. Er waren vijf periodes waarin steun kon worden aangevraagd en de regeling werd tijdens de looptijd diverse malen uitgebreid.

Horeca & hotels, groot- en detailhandel en cultuur, sport en recreatie

Van de 6,2 miljard euro aan TVL-steun die tot nu toe is toegekend, ging het meeste naar horeca & hotels (€ 1,8 miljard), de groot- en detailhandel (€ 1 miljard) en naar cultuur, sport en recreatie (€ 750 miljoen).