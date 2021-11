FNV: MediaMarkt moet stoppen met vingerafdrukken afnemen van werknemers

Onur Erdem, bestuurder FNV Handel: ‘Je vingerafdruk achterlaten om te kunnen werken in een elektronicawinkel… Het moet toch niet gekker worden? We hebben het hier over de MediaMarkt, niet over een kerncentrale of het hoofdkwartier van de geheime dienst.’

Inbreuk op de privacy

Volgens de FNV ontbreekt de noodzaak voor deze vergaande inbreuk op de privacy (persoonlijke sfeer) van de werknemers. Er zijn immers veel makkelijkere manieren om deuren af te sluiten, die niet onnodig hightech zijn en gegevens van mensen verzamelen. Onur Erdem: ‘Komt nog eens bij dat MediaMarkt helemaal niet zegt wat ze verder doen met de gegevens of met wie ze deze delen. Kortom: hier moet snel een einde aan komen.’

Bond wil meer problemen aankaarten

De FNV wil nog meer problemen aankaarten die spelen bij MediaMarkt, zoals de gebrekkige communicatie van het bedrijf richting zijn werknemers. Die krijgen amper toegang tot hun loonstroken. Verder ook geen inzicht in de min-uren die ze hebben opgebouwd tijdens de coronacrisis. Deze niet-gewerkte uren moeten medewerkers later inhalen van MediaMarkt, maar controleren hoeveel het er zijn, kunnen zij niet.

Geen ‘wow’ voor de werknemers

Onur Erdem: ‘Zo blijf je als werknemer dus in het duister tasten over allerlei dingen die jou wel aangaan. De MediaMarkt is altijd op zoek naar de ‘wow’ voor jou, behalve als je er werkt.’