'Aanjager' rellen rond wedstrijd NEC-Vitesse moet 6 maanden cel in

De tijd van taakstraffen voor supportersgeweld is voorbij wat het Openbaar Ministerie (OM) Oost-Nederland betreft. Dat maakte de officier van justitie dinsdagochtend duidelijk tijdens de snelrechtzitting in Zutphen. Daar stonden zeven mannen terecht voor openlijke geweldpleging na de voetbalwedstrijd NEC-Vitesse op zondag 17 oktober. De officier sprak over 'wanstaltige rellen'.

Geweld naar politie

'De verdachten zijn in de leeftijd van 19 tot en met 47 jaar en komen uit Nijmegen, Wijchen, Afferden, Westervoort en Elst. In totaal zijn na de wedstrijd 22 arrestaties verricht', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag. Bij rellen die na de wedstrijd in de buurt van het stadion ontstonden, zijn politieagenten belaagd en is een politiebus vernield. Er zijn boomstronken, stenen en hekken gegooid naar politieagenten en -paarden. Er is geslagen met buizen, takken en stokken. Agenten zijn uitgescholden en bedreigd.

Maatschappelijke verontwaardiging

De officier in zijn requisitoir: 'Op televisie hebben we kunnen zien hoe rondom een voetbalwedstrijd grof geweld is gebruikt tegen politieambtenaren, -paarden en -materieel.' Hij wees op de grote maatschappelijke verontwaardiging over deze rellen, en de maatschappelijke kosten van de politie-inzet en de vernielingen van -materieel.

'Vergunning NEC intrekken'

De officier van justitie eiste onvoorwaardelijke celstraffen voor vijf van de zeven verdachten variërend van één maand tot zeven maanden. 'Voor het openbaar bestuur is de maat vol. De burgemeester van Nijmegen heeft zelfs overwogen de vergunning van NEC in te trekken. Voor het OM is het niet anders: er klinkt een maatschappelijke roep om harde straffen. Om geloofwaardigheid in de strafrechtspleging te behouden en voldoende afschrikking voor de toekomst te bewerkstelligen is alleen een vrijheidsbenemende straf op zijn plaats.'

Anderen aangemoedigd: 6 maanden cel

De zaken tegen twee van de zeven verdachten zijn aangehouden. De hoogste straf, van 7 maanden, is geëist tegen een man uit Nijmegen die stenen en een boomstronk naar de ME heeft gegooid, en anderen heeft aangemoedigd. De politierechter veroordeelde hem tot een half jaar cel. Een verdachte, een 30-jarige man uit Nijmegen, werd vrijgesproken.

'Lik-op-stuk-aanpak'

Op 30 november is nog een rechtszitting gepland waarop opnieuw verdachten terecht staan die zich na de wedstrijd zouden hebben misdragen. Met deze snelle rechtszittingen, deze 'lik-op-stuk-aanpak', wil het OM laten zien dat het supportersgeweld en geweld tegen mensen met een publieke taak onacceptabel vindt.