Lokbus trekt de aandacht

De lokbus heeft de afgelopen week in Goirle zijn naam eer aan gedaan. Er werden negen meldingen gedaan van een ‘verdachte’ bus. Dat is ook precies de bedoeling: mensen scherp maken en laten melden.

De lokbus is een oude, vieze witte bestelbus. De laadruimte ervan staat vol blauwe vaten. Vaten die regelmatig ergens worden aangetroffen, bomvol afval van drugslabs waar synthetische drugs worden geproduceerd. Door die chemische stoffen is er een wezenlijk gevaar van brand en ontploffing. In dit geval zijn de vaten uiteraard leeg en schoon. Rondom de bus hangt een weeïge, anijsachtige lucht, de geur van synthetische drugs. Het soort bus dat je, als het echt om drugsafval gaat, niet in je woonwijk wilt. . De lokbus wordt op plekken neergezet waarvan we weten dat criminelen dat ook zouden doen. De bedoeling is dat de lokbus opvalt en dat mensen de politie bellen. We willen hiermee de meldingsbereidheid verhogen om zo veel schade te voorkomen.

Meldingen

De bus is op verschillende locaties in Goirle geparkeerd. Het aantal meldingen verschilt wel waarbij het opvalt dat er in het buitengebied geen meldingen gedaan zijn. ’t Hoefke (1), parkeerterrein Hovel (0), Gorps Baantje (0), Hoge Wal (1), Abcovenseweg (4), Koningsschild (1) en de Venneweg (2). Veertig procent van de meldingen kwam van hondenbezitters. Ook werd op de bus gewezen in buurtapp groepen.