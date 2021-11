Twee aanhoudingen in onderzoek naar mensensmokkel

De Politie eenheid Oost-Nederland heeft dinsdag 2 november 2021 twee verdachten aangehouden die ervan worden verdacht mensensmokkeltransporten te hebben georganiseerd. Via de Hongaarse grens zouden Syrische migranten de EU binnen zijn gesmokkeld. De aangehouden verdachten zijn een 26-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 34-jarige man uit Apeldoorn. In het kader van het onderzoek, onder leiding van een officier van justitie van het Openbaar Ministerie Oost-Nederland, werden ook doorzoekingen verricht in drie panden in Apeldoorn en Zutphen.