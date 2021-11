Hondenbescherming wil vuurwerk uit de buurt van honden

De eerste knallen zijn al regelmatig te horen. Vuurwerk is een veelbesproken onderwerp. Voor de een is het een feest, voor de ander een grote ergernis. Voor honden komt al dat vuurwerk als een donderslag bij heldere hemel. Daarom start de Koninklijke Hondenbescherming een petitie: hou vuurwerk uit mijn buurt!

Vele honden zijn als de dood voor vuurwerk. Uit een onderzoek onder hondenbaasjes blijkt dat 65 procent van de honden zich verstopt als er buiten vuurwerk wordt afgestoken. Ieder jaar raken vele honden vermist omdat ze door een knal instinctief op de vlucht slaan. Ze rukken zich los van de lijn en rennen voor hun leven, op zoek naar een "veilige plek".

Honden overlijden of raken beschadigd

Jaarlijks komen tientallen honden om, omdat ze onder een auto lopen, verdrinken in sloten of anders omdat ze door hun oerinstinct willen vluchten voor het "gevaar". Honderden honden raken jaarlijks zo erg in de war dat ze zijn beschadigd voor het leven. Hulp-hondenorganisaties hebben eerder laten weten dat ieder jaar tenminste vijf kostbare hulphonden niet meer hun werk kunnen doen.

Rekening houden

Baasjes doen er alles aan om hun honden voor te bereiden. Er zijn diverse trainingen en workshops te volgen om honden minder angstig te laten worden voor het vuurwerk. Ook zijn er in Nederland vele gedragstherapeuten actief die beschadigde honden begeleiden naar minder angst. Maar dat is volgens de Koninklijke Hondenbescherming niet voldoende. "Inmiddels heeft een op de vijf huishoudens in Nederland een hond, en zetten we de hond op allerlei manieren in om ons te helpen of bij te staan. We kunnen met z'n allen best een beetje rekening met hen houden," aldus Daphne Groenendijk, directeur van de Hondenbescherming.

Om honden maximaal te beschermen, zou de Koninklijke Hondenbescherming het liefste zien dat vuurwerk helemaal uit het straatbeeld verdwijnt. Groenendijk: "Maar in deze rare tijden, met zoveel beperkende maatregelen, willen we niet oproepen tot nog meer verboden en zo veel mensen hun laatste “pleziertje” afnemen."

Vuurwerkvrije zones

Daarom pleit de Hondenbescherming in de petitie om honden zo veel mogelijk te sparen en rekening met hen te houden. "We roepen op om vuurwerk uit de buurt van een hond te houden. Bij gemeentes willen we pleiten voor vuurwerkvrije zones. We vragen de ondertekenaars om naast een handtekening ons te laten weten waar ze wonen. Als we weten waar hondenbaasjes wonen die veel last hebben, kunnen we gerichter in gesprek met gemeentes daarover," legt Groenendijk uit.

De organisatie hoopt zoveel mogelijk vuurwerkvrije zones te kunnen realiseren. "We hopen dat vele mensen de petitie tekenen, zodat we daarmee ook naar de landelijke politiek kunnen," licht Groenendijk toe. "Er zijn al meerdere argumenten om het huidige Vuurwerkbesluit in twijfel te trekken. Denk aan de vele jaarlijkse ongelukken, het leed bij slachtoffers, veiligheidsaspecten en niet te vergeten de impact op ons milieu. De tijd is rijp om het besluit eens flink onder de loep wordt genomen. We hopen dat daarin het argument om honden te beschermen daarin wordt meegenomen."