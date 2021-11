OM eist 20 jaar cel voor moord bij Amstelveense sportschool

Minderjarig

'Hij was bijna 18 jaar toen hij twee jaar geleden op verschillende dagen voorverkenningen deed, twee mannen vervoerde die een 39-jarige man in Amstelveen zouden hebben doodschoten en de bestelbus waarin zij vluchtten in brand stak. Omdat hij op dat moment minderjarig was, stond hij op een zitting achter gesloten deuren bij de kinderrechter', aldus het OM.

Brute moord

'Een schoolvoorbeeld van de verhardende en niets ontziende zware criminaliteit', noemde de officier van justitie de brute moord op de 39-jarige Amstelvener in december 2019. Hij werd doodgeschoten bij zijn auto die stond geparkeerd bij een sportschool in Amstelveen. Op de achterbank van de auto zat zijn toen vijfjarig zoontje. De 19-jarige verdachte heeft zichzelf in februari 2020 bij de politie gemeld nadat er beelden bij Opsporing Verzocht over de moord waren uitgezonden. Hij zit sinds dat moment vast.

Verdachte bestuurde bus volgens OM

Volgens het OM bestuurde de verdachte de bestelbus waarin de schutters werden vervoerd en zijn gevlucht. Hij zou ook de chauffeur zijn van de bus toen die werd gebruikt voor de voorverkenning bij de moord. Deze bestelbus werd kort na de moord brandend aangetroffen op de Buitensingel in Amsterdam.

Brandwonden

Volgens het OM heeft de verdachte alleen of met zijn medeverdachten brand gesticht. Uit medische gegevens van de verdachte blijkt dat hij zich op de avond van de moord heeft laten behandelen in het ziekenhuis voor brandwonden aan het gezicht, de hals en zijn rechterhand.

DNA

In de omgeving van dit voertuig vond de politie verschillende kledingstukken waaronder een zwarte jas, trainingsbroek en oranje handschoenen. Op één van die handschoenen werd naast een bloedspoor van het slachtoffer ook DNA van de verdachte en een medeverdachte aangetroffen. Ook op de zwarte jas en de trainingsbroek werd DNA van de verdachte gevonden. De mouwen van de jas waren verschroeid en had de verdachte waarschijnlijk aan bij het in brand steken van de vluchtauto.

Volwassen

Volgens het OM heeft de verdachte een 'cruciale bijdrage geleverd aan de liquidatie'. 'Het gaat hier om een zorgvuldig voorbereide en professioneel uitgevoerde moord die gepaard ging met bijzonder veel geweld waarbij verdachte op verschillende momenten in de voorbereiding, de uitvoering en de nasleep een cruciale rol heeft gespeeld. Een volwassen feit op volwassen wijze uitgevoerd', aldus de officier van justitie in zijn requisitoir.

'Medepleger'

Ondanks dat hij zelf niet heeft geschoten is zijn bijdrage aan de moord van voldoende gewicht en kan hij daarom als medepleger worden beschouwd, zei de officier van justitie De drie medeverdachten (21,24 en 27) zitten vast in afwachting van de inhoudelijke behandeling van hun zaak in december van dit jaar. Twee van hen (21 en 27) worden ervan verdacht de 39-jarige Amstelvener te hebben doodgeschoten. De 24-jarige Amsterdammer wordt verdacht van medeplichtigheid. Hij zou een peilbaken onder de auto van het slachtoffer hebben geplaatst en kort voor de moord weer hebben verwijderd. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.