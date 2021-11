Explosie woning Rotterdam mogelijk door gebruik spuitbus

Woensdagavond laat, vlak voor middernacht heeft er zich in een woning aan de Hooidrift in Rotterdam een explosie voorgedaan. Daarbij zijn twee personen gewond geraakt. Het pand zelf heeft door de explosie ook schade opgelopen.

Omliggende woningen ontruimd

De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse na de melding waarbij er eerst vanuit werd gegaan dat er ook brand was maar dat bleek bij nader inzien niet het geval. Ongeveer 50 omwonenden werden geëvacueerd en elders opgevangen omdat het pand als gevolg van de explosie instabiel was. De hulpdiensten hebben samen met gemeente gekeken naar de stabiliteit en opvang.

Twee bewoners naar ziekenhuis

'Er heeft een explosie plaatsgevonden maar er is geen brand geweest, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving', zo meldt Rijnmondveilig. De twee bewoners van het pand waar de explosie zich heeft voorgedaan zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht.

'Spuitbus'

Volgens RTV-Rijnmond zou de één van de twee bewoners een spuitbus hebben gebruikt die mogelijk de explosie zou hebben veroorzaakt.

Woningen checken

De meeste bewoners konden vannacht al weer naar huis. De gemeente beoordeelt samen met de hulpdiensten de zwaarst getroffen woningen. Na deze check wordt ook duidelijk of de laatste bewoners naar huis kunnen of dat voor hen nog opvang nodig is.