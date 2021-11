Felle brand verwoest twee personenauto's en laat ruiten woning sneuvelen in Den Bosch

In de nacht van woensdag op donderdag werden bewoners van de Runstraat in Den Bosch rond 01.55 uur opgeschrikt door een felle autobrand. De vlammen grepen razendsnel om zich heen, twee personenauto’s gingen volledig verloren door de immense vlammenzee.

Ruiten woning door hitte gesneuveld

Ook de ruiten van een woning, van zowel de beneden- als bovenverdieping, sneuvelden door de hitte. Terwijl de brandweer de vlammen doofde hielden toegesnelde politieagenten buurtbewoners op afstand. Ook werden enkele woningen tijdelijk ontruimd omdat de rook naar binnen trok.

Mogelijke brandstichting onderzocht

Buurtbewoners stonden langere tijd op straat. Nadat de woningen door de brandweer waren geventileerd en vrijgegeven konden deze bewoners terugkeren. 'Over de oorzaak van de brand is op dit moment nog niets te zeggen, zo liet de politie weten. De beide voertuigen zijn door de politie in beslag genomen voor verder onderzoek. Brandstichting wordt in dit stadium door de politie nog niet uitgesloten.