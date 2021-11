Politie stuit in onderzoek op 120.000 kilo zwaar vuurwerk in oude NAVO-bunkers

De politie heeft , in een grootschalig internationaal onderzoek naar de illegale handel in professioneel vuurwerk, beslag gelegd op ruim 120.000 kilo vuurwerk, dat er veelal kenmerken van heeft om bestemd te zijn voor de illegale markt. Dit meldt de politie vrijdag.

Oude NAVO-bunkers

'Het vuurwerk lag opgeslagen in oude NAVO-bunkers in Duitsland. Het vermoeden bestaat dat dit vuurwerk bestemd was voor de Nederlandse particuliere markt. In samenwerking met de Duitse autoriteiten is het vuurwerk in beslag genomen', aldus de politie .

Rotterdamse Dienst Regionale Recherche (DRR)

De afgelopen maanden heeft team milieu van de Rotterdamse Dienst Regionale Recherche (DRR), onder leiding van het Functioneel Parket en in nauwe samenwerking met de Duitse Politie, de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid en het grensoverschrijdend politieteam (GPT) dit grootschalige onderzoek gedaan.

Oude NAVO-Bunkers

Veel vuurwerk dat illegaal op de Nederlandse markt aan particulieren te koop wordt aangeboden, ligt opgeslagen in België en Duitsland. In de grensgebieden bevinden zich oude NAVO-munitiebunkers, die momenteel in gebruik zijn als opslag voor onder meer vuurwerk. Niet al deze opslag gebeurt illegaal. Sommigen zijn bij de autoriteiten bekend en daarvoor is dan ook een vergunning verleend. Maar dat is lang niet in alle zaken het geval. Zo vindt er ook onderhuur plaats aan mensen die niet bevoegd zijn om deze soorten vuurwerk te bezitten en te verkopen aan consumenten.

Levensgevaarlijk

De bunkers zijn in gebruik als opslag voor het vuurwerk. In de bunkers waar het vuurwerk werd aangetroffen lagen vele pallets met daarop vele dozen met zwaar vuurwerk. De bunkers dienen als een soort afhaalpunt voor tussenhandelaren, die daar met hun ´eigen vervoer´ aankomen en het vuurwerk naar Nederland brengen. Ze maken daarbij gebruik van gehuurde busjes en personenauto´s. Richtlijnen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen worden niet nageleefd. Dit kan levensgevaarlijk zijn, zeker wanneer er sprake is van transport van de zwaarste soorten vuurwerk. Het grensoverschrijdend politieteam en de dienst infrastructuur (LE) houdt regelmatig grenscontroles, onlangs werden nog enkele van dit soort illegale transporten met vuurwerk onderschept bij de grens met Duitsland.

Verwevenheid criminaliteit

Vuurwerk is in de afgelopen jaren steeds zwaarder en daarmee gevaarlijker geworden. Niet alleen rond de jaarwisseling vormt vuurwerk een probleem door milieuschade en dodelijke slachtoffers. Illegaal vuurwerk zien we vanwege de grote explosieve kracht ook terug bij plofkraken, rellen en aanslagen. De handel gaat het hele jaar door en daarmee is het een lucratief verdienmodel geworden voor criminelen en hun netwerken.

Aanhoudingen

Door deze inbeslagname heeft de politie een deel van de handelsvoorraad die was bestemd voor de Nederlandse particuliere markt weggehaald. Het onderzoek is nog niet afgerond. Aanhoudingen worden niet uitgesloten.