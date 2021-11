Tot 8,5 jaar cel geëist in hoger beroep voor diamantroof Schiphol

Hoger beroep

Dit zestal wordt verdacht van betrokkenheid bij de diamantroof en/of een poging daartoe. Twee van hen waren als KLM-medewerkers betrokken bij de roof. In eerste aanleg eiste het OM celstraffen tot 9 jaar, de rechtbank legde straffen tot 7 jaar op. De verdachten tekenden hoger beroep aan tegen hun veroordelingen.

Overval met hulp van binnenuit

In februari 2005 werd, na een mislukte poging twee weken daarvoor, een roofoverval gepleegd op een waardetransport op Schiphol. Daarbij werd voor bijna 75 miljoen euro aan diamanten buitgemaakt, waarvan een groot deel nog altijd zoek is. Met behulp van de twee KLM medewerkers zijn verdachten op het besloten platform gekomen waar men een bedrijfsauto bemachtigde. Daarmee reden zij naar een niet voor het publiek toegankelijke plek waar een waardetransportauto stond om diamanten in te laden in een vliegtuig.

Uitgebreide voorbereiding

De overvallers bedreigden het personeel met vuurwapens en reden binnen vijf minuten weg met de transportauto. Door de snelheid en het gemak waarmee de overval gepleegd werd, was al snel duidelijk dat aan de overval een uitgebreide voorbereiding vooraf moest zijn gegaan; vermoedelijk met hulp van binnenuit. De waardetransportauto werd, met een deel van de diamanten, teruggevonden in Hoofddorp. Daar waren de overvallers overgestapt naar een vluchtauto.

Verloop van het onderzoek

Eind 2005 en begin 2006 werden vier verdachten aangehouden op verdenking van het plegen van de roof. Wegens gebrek aan bewijs moesten deze verdachten worden vrijgelaten. In 2013 kwam er opnieuw beweging in de zaak. Een man, die in een ander strafrechtelijk onderzoek werd afgeluisterd, sprak onverwachts over de poging tot het roven van diamanten. Na meegedaan te hebben aan de eerste poging deed hij aan de uiteindelijk geslaagde overval niet mee. Hij vertelde wel wie zijn plaats in had genomen.

Undercovertraject gestart

Daarnaast kwam in januari 2014 informatie binnen van het Team Criminele Inlichtingen over twee mannen die in 2005 op de luchthaven werkten. Zij hadden vanaf 2005 grote contante stortingen op hun rekeningen gedaan en bleken nog geld tegoed te hebben. Hierop werd de groep mannen geobserveerd, afgeluisterd en startte er een undercovertraject. Daaruit bleek dat er een financieel conflict was ontstaan waarbij een deel van de verdachten zich ernstig benadeeld voelde.

Verklaringen

In deze zaak is een under covertraject geweest waarin een van de verdachten uiteindelijk heeft verklaard over zijn deelname aan de roof, over het financiële conflict en over de medeverdachten. Voor zowel de rechtbank als voor het gerechtshof doen de verdachten er het zwijgen toe. Dat terwijl de feiten en omstandigheden in de ogen van het OM vragen om een verklaring.

Ernst van de feiten

De advocaat-generaal (AG), aanklager in hoger beroep van het OM, benadrukte vandaag de zwaarte van de strafbare feiten: ‘Het gaat hier om zeer ernstig feiten die voor grote beroering hebben gezorgd. Er was sprake van een bijzonder grote buit, de waarde van de diamanten bedroeg 75 miljoen euro, waarvan nog steeds 43 miljoen verdwenen. Het gaat daarnaast om de dreiging met geweld tegen twee slachtoffers, die die ochtend gewoon naar hun werk gingen en dan worden geconfronteerd met twee mannen met bivakmutsen die wapens op hen richten. Maar bovenal was het een roofoverval die de kwetsbaarheid van de beveiliging van een vitale plek als Schiphol aantoonde.’

Flitspoeder

De eisen tegen de zes verdachten zijn respectievelijk 8,5 jaar, 7 jaar, 40 maanden, 55 maanden, 55 maanden en twee maanden gevangenisstraf. Die laatste eis is tegen een verdachte voor wie vrijspraak is gevraagd voor de betrokkenheid bij de overval, maar wel veroordeling voor bezit van een ploertendoder en flitspoeder. Het gerechtshof in Amsterdam doet op 17 december 2021 uitspraak in deze zaak.