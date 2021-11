Zeker 90 doden na ontploffing tankwagen

Een explosie van een tankwagen in Sierra Leone heeft aan zeker 90 mensen het leven gekost.

De explosie vond plaats in een buitenwijk van Freetown. De tankwagen was in botsing zijn gekomen met een andere vrachtwagen, waarna de tankwagen begon te lekken. Veel mensen kwamen op het ongeval af om zo gratis benzine te bemachtigen. Maar dat koste veel mensen het leven toen de tankwagen explodeerde.

Gewonden

Volgens de laatste berichten zouden er meer dan honderd personen gewond zijn geraakt door de explosie en liggen in een ziekenhuis.