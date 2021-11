Beroving met nepwapen

Een 15 jarige Tilburger is vrijdag in de vroege avond van zijn fiets beroofd door een groepje jongens. Daarbij werd hij bedreigd met een (nep) vuurwapen. Toen het slachtoffer zijn fiets terug wilde pakken kreeg hij een klap met een step op zijn hoofd.

Vrijdag rond 17.30 uur kreeg het slachtoffer het aan de stok met een groepje jongens op de Stevenzandsestraat. Eén van die jongens liet een (nep-)wapen zien, waarna een andere jongen de fiets meenam. Het slachtoffer ging de dader achterna, maar werd met een step tegen zijn voorhoofd geslagen.

Aangezien het slachtoffer de dader met het nepwapen kende is de politie daar meteen op bezoek gegaan. Het bleek inderdaad een speelgoedwapen te zijn. Dat is in beslaggenomen en vernietigd. De fiets is nog niet aangetroffen.