Verdachte opgepakt voor bedreigen koosjere restaurant in Amsterdam

Volgens AT5 kwam de man uit Arnhem in juli in beeld tijdens een onderzoek naar de bedreigingen. De verdachte is gehoord en zijn dossier is overgedragen aan het Openbaar Ministerie voor de verdere afhandeling.

Restaurant HaCarmel is al vaker slachtoffer van onder andere vernielingen en dreigtelefoontjes. De Telegraaf meldt dat een van de bedreigingen was: ‘Kankerjoden, Hitler heeft jullie niet verbrand of doodgemaakt’.