'Zoon Peter Gillis gewond bij overval op vakantiepark'

De bewoner van een chalet op vakantiepark Prinsenmeer in Ommel is vannacht gewond geraakt nadat hij door drie mannen werd overvallen.

Rond 3.15 uur kwam de man aan bij zijn woning. Daar werd hij overvallen door drie mannen die hem mishandelden. Hij kreeg enkele klappen en schoppen. Vervolgens ging het drietal met het slachtoffer het chalet binnen. Daar werd de man enige tijd vast gehouden terwijl de daders het huis doorzochten. Uiteindelijk gingen ze er met een vooralsnog onbekende buit vandoor. Het slachtoffer alarmeerde vervolgens de politie.

Onderzoek

De man is ter plaatse door ambulancepersoneel behandeld aan zijn verwondingen. Daarna werd hij naar het ziekenhuis gebracht voor een verdere controle. De politie is ter plaatse een uitgebreid onderzoek opgestart. Daarbij werden onder andere technische sporen veilig gesteld, spraken we met mogelijke getuigen en kijken we of er bruikbare camerabeelden beschikbaar zijn.

Zoon Peter Gillis

Volgens een bewoner van het park zou het om de zoon van multimiljonair en vakantieparkgigant Peter Gillis gaan. Dit meldt het Eindhovens Dagblad. Gillis kwam al eerder in het nieuws omdat hij door de politie gewaarschuwd was omdat hij op een dodelijst zou staan. Of het incident met zijn zoon Mark hiermee te maken heeft zal deel uitmaken van het onderzoek.