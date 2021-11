Ravage na ongeval in Sint-Michielsgestel

De hulpdiensten rukten massaal uit, ook het traumateam werd ingevlogen. De in allerijl gealarmeerde brandweer is niet meer ter plaatse geweest. Het slachtoffer is uiteindelijk per ambulance naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht. De provinciale weg N617 tussen Den Bosch en Schijndel was ter hoogte van de Hoogstraat bij Sint-Michielsgestel afgesloten voor politieonderzoek. De verdiepte fietsrotonde was eveneens afgesloten, ook hier lagen brokstukken. Ook wordt onderzocht of een touringcar iets met het ongeval te maken heeft.