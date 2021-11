Identificatiemethoden bij een evenement

Als je een evenement organiseert waarbij het nodig is dat er een controle plaatsvindt, bijvoorbeeld om te controleren of mensen betaald hebben, boven een bepaalde leeftijd zijn of om een andere reden is het noodzakelijk dat je nadenkt over een effectieve identificatiemethode. Er zijn verschillende manieren om je bezoekers te kunnen identificeren. We zochten uit welke methoden er zijn en welke het beste werken.

E-tickets

Zowel bij betaalde als bij gratis evenementen kun je gebruik maken van e-tickets. Door E-tickets uit te geven weet je precies wie er op je evenement komt. Het e-ticket is namelijk gekoppeld aan een e-mailadres. Door e-tickets uit te geven kun je ook personalisatie toepassen. Geven je bezoekers toestemming om e-mails van je te ontvangen, dan kun je de bezoekersgroep op de hoogte houden over volgende evenementen. Er bestaan verschillende systemen om e-tickets te scannen via een barcode of QR-code op het e-ticket. Zo weet je precies wie er op je evenement aanwezig was.

Polsbandjes

Ook polsbandjes laten bedrukken is een manier om je bezoekers te identificeren. Je kunt ze uitdelen bij de controle bij de ingang. Het voordeel van polsbandjes is dat je je bezoekers kunt opdelen in categorieën. Je kunt bijvoorbeeld een onderscheid maken in mensen boven en onder de 18 door polsbandjes in verschillende kleuren te laten drukken. Zo kan men bij de bar gelijk zien aan wie er wel en geen alcohol geschonken mag worden. Er zijn verschillende soorten polsbandjes op de markt, met ieder hun eigen voor- en nadelen. Sommige polsbandjes zijn bijvoorbeeld meer fraudebestendig dan anderen.

Synthetische polsbandjes

Synthetische polsbandjes zijn bandjes met een plakstrip die eenvoudig te verwijderen is. Ze zijn handig aan te brengen en ze zijn een relatief goedkope optie. Handig als je een evenement organiseert met een beperkt budget. Synthetische polsbandjes kun je laten bedrukken in allerlei verschillende kleuren en met of zonder logo. Door polsbandjes in verschillende kleuren te laten drukken kun je je bezoekers eenvoudig indelen in categorieën. Zo kun je bijvoorbeeld VIP gasten met speciale privileges een gouden bandje geven en andere bezoekers een groen bandje.

Siliconen polsbandjes

Siliconen polsbandjes zijn steviger en duurzamer dan synthetische polsbandjes. Ze gaan niet zomaar kapot en kunnen meerdere keer gebruikt worden. Siliconen polsbandjes zijn wel minder fraudebestendig. Het is namelijk makkelijk om ze aan iemand anders door te geven zonder dat ze kapot gaan. Bij synthetische polsbandjes is dat niet het geval. Siliconen polsbandjes zijn wel een goede manier om je evenement te promoten. Laat de polsbandjes bedrukken met je logo en geef ze bijvoorbeeld als cadeau aan je bezoeker.

Tyvek polsbandjes

Tyvek is een van de populairste materialen voor polsbandjes. Tyvek polsbandjes zijn goedkoop, maar toch erg duurzaam. Dit komt mede doordat ze waterdicht zijn. Regent het, dan zullen de bandjes niet zomaar kapot gaan. Tyvek polsbandjes zijn fraudebestendig door de eenmalige verzegeling. Ook tyvek kan bedrukt worden in diverse kleuren en met het logo van het evenement.

Plastic polsbandjes

Naast synthetische polsbandjes zijn er ook plastic polsbandjes op de markt. Deze bandjes hebben een kliksluiting, hierdoor zullen ze niet rekken of scheuren. Ook plastic polsbandjes zijn fraudebestendig, omdat je ze niet meer open kunnen nadat ze eenmaal zijn vastgeklikt. Hierdoor kunnen de bandjes niet worden doorgegeven aan iemand anders. Nadat de bandjes zijn vastgeklikt kunnen ze alleen nog maar worden doorgeknipt of doorgesneden. Plastic polsbandjes kunnen worden bedrukt in verschillende kleuren.

Naambadges

Als persoonlijke identificatie van belang is, bijvoorbeeld in het geval van een evenement met sprekers of een beurs kun je ook kiezen voor naambadges. Er zijn veel handige producten op de markt, zoals zelfklevende naambadges of traditionele plastic badgehouders met een speld.

Zelfklevende naambadges

Zelfklevende naambadges zijn de goedkoopste oplossing om personen te identificeren. De zelfklevende badges zijn makkelijk op de meeste soorten kleren te plakken en kunnen eenvoudig worden afgenomen zonder lijmresten achter te laten. Zelfklevende naambadges zijn minder geschikt voor leer, fluweel of andere fijne stoffen.

Plastic naambadges met insteekkaarten

Een iets uitgebreidere variant is de plastic naambadge met insteekkaart. De insteekkaarten zijn meestal beschikbaar in meerdere afmetingen en kunnen bedrukt worden met het logo van het evenement en de naam van de bezoeker, spreker of standhouder. Badgehouders zijn vaak verkrijgbaar met een lanyard, speld of een clip.