Miljoenenfraude met accijns en btw

Op 8 november heeft de FIOD doorzoekingen gedaan in twee woningen en in bedrijfspand in de gemeente Hoeksche Waard. Het gaat om een onderzoek naar accijnsfraude en valsheid in geschrift. Daarbij is een 61-jarige vrouw uit de gemeente Hoeksche Waard aangehouden die voor verhoor is overgebracht naar het cellencomplex in Houten. Tijdens de doorzoekingen is beslag gelegd op fysieke en administratieve administratie.