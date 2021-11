15.000 euro voor gouden tip fatale mishandeling Mallorca

In de uitzending van Opsporing Verzocht van vanavond wordt opnieuw aandacht gevraagd voor de fatale mishandeling op Mallorca. Een team van rechercheurs werkt nog steeds volop aan de zaak en is onder andere op zoek naar een nog onbekende getuige van het geweld tegen Carlo Heuvelman. Het Openbaar Ministerie looft nu 15.000 euro voor de gouden tip uit.

In de vroege ochtend van 14 juli vonden er meerdere geweldplegingen plaats in El Arenal, een badplaats dichtbij Palma de Mallorca. Daarbij raakte de 27-jarige Carlo Heuvelman uit Waddinxveen zo ernstig gewond dat hij een aantal dagen later in Spaans ziekenhuis overleed. Een groep Hilversummers wordt verdacht van betrokkenheid bij het geweld van die nacht.

Nieuwe oproep

De vorige uitzending van Opsporing Verzocht heeft veel tips opgeleverd. Door deze reacties en het onderzoekswerk van de recherche hebben we vanavond nieuwe oproepen. Zo wordt een foto getoond van een onbekende man die mogelijk de fatale mishandeling van Carlo Heuvelman op Mallorca heeft gefilmd. De man staat op beeldmateriaal van andere getuigen. Ook wordt sinds vandaag een beloning van 15.000 euro uitgeloofd.

Uitzending

Opsporing Verzocht is dinsdag 9 november 2021 van 21.20 tot 22.05 uur te zien op NPO1. De volgende dag wordt het programma rond 13.20 uur herhaald op NPO1. Ook is het terug te kijken via NPO Start.