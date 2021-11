Luchtkwaliteit in Eindhoven flink verbeterd met 'Longen van de Stad'

Proefproject met luchtzuiveringssystemen in parkeergarages laat zien dat actieve luchtzuivering op hotspots in steden fijnstofconcentraties aanzienlijk kan verminderen.

De proefopstelling op het gemeentehuisplein van Eindhoven met rechts op de foto het gemeentehuis. Afbeelding: Longen van de stad

De luchtkwaliteit in veel delen van Europa en Nederland voldoet niet aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De slimme integratie van luchtzuiveringstechnologie op vervuilende hotspots in de openbare ruimte kan echter de fijnstofconcentraties in steden aanzienlijk verminderen. Dat concluderen de Technische Universiteit Eindhoven, ENS Clean Air, Air Liquide en de gemeente Eindhoven uit de pilot 'Longen van de Stad', waarbij het effect van luchtzuiveringsinstallaties in ondergrondse parkeergarages in de centrum van Eindhoven.

Eindhoven voert al jaren een actief beleid om de luchtkwaliteit te verbeteren. In 2017 was het dan ook een logische keuze om de binnenstad te laten dienen als living lab voor onderzoek naar de zogenaamde 'Longen van de Stad'-aanpak. In dit concept fungeren infrastructurele voorzieningen en gebouwen zoals een parkeergarage, een tunnel, een OV-station of straatmeubilair als luchtzuiverende 'Lung in the City', met als centraal doel het verminderen van fijnstofconcentraties op plekken waar hoge concentraties fijnstof en hoge blootstellingsniveaus komen samen, de zogenaamde hotspots .

Schematische weergave van het concept 'Longen van de Stad'. Afbeelding: Longen van de stad.

LUCHTZUIVEREND ELEMENT

In de pilot is een tijdelijke proefopstelling geplaatst op het gemeentehuisplein in Eindhoven. Een luchtzuiveringsinstallatie verwijderde fijnstof uit de ventilatielucht van de parkeergarage onder het plein en stootte de gezuiverde lucht vervolgens uit in de omgeving van het plein. Rondom het plein werden vervolgens luchtkwaliteitsmetingen gedaan, waarbij werd gecontroleerd op de concentratie fijnstof en ook rekening werd gehouden met de weersomstandigheden.

De zojuist gepubliceerde resultaten tonen onomstotelijk het positieve effect van de installatie op de luchtkwaliteit aan, aldus projectmanager Roel Gijsbers van ENS Clean Air. “De lokale reductie van fijnstofconcentraties bleek erg hoog te zijn. We zagen dat de gezuiverde lucht uit de parkeergarage zelfs minder fijnstof bevat dan de lucht boven de grond normaal gesproken doet. Dit maakt de garage een netto luchtzuiverend element in de stad."

Verder bleek uit de metingen onder meer dat de lokale fijnstofconcentraties per meetlocatie sterk verschillen als gevolg van bebouwingsdichtheid, weersomstandigheden en lokale verkeersintensiteit.

Ook zijn er computermodellen met hoge resolutie ontwikkeld die de effecten van luchtzuiveringsinterventies virtueel kunnen bepalen. In het zojuist opgeleverde rapport bundelen partijen alle inzichten uit het concept en doen ze toepassingsadviezen en een kosteneffectiviteitsonderzoek.

LAGER GEZONDHEIDSRISICO

Volgens de projectpartners toont het project aan dat de 'Longen van de Stad'-aanpak een technisch en financieel haalbare strategie is waarvan is aangetoond dat deze de blootstelling aan fijnstof vermindert. "Met gevestigde rekenmethoden hebben we aangetoond dat het gezondheidsrisico door de maatregelen aanzienlijk lager kan zijn", zegt Gijsbers.