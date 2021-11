6 jaar cel voor misbruik dochter toenmalige vriendin

De man misbruikte het meisje voor een periode van bijna 11 jaar. Het misbruik begon in 2009 toen het slachtoffer pas 7 jaar oud was. Ook toen de man pleegvader van het meisje werd is het misbruik niet gestopt.

Vertrouwen ernstig beschaamd

De man had alleen oog voor bevrediging van zijn eigen lustgevoelens, zonder zich te bekommeren om de schade die hij daarmee bij slachtoffer aanrichtte. Het seksueel misbruik is doorgegaan nadat het meisje als pleegdochter bij hem woonde. Dit is een vreselijke zaak waarbij de man het vertrouwen van zijn pleegdochter en de bescherming die hij als pleegvader had moeten bieden op zeer ernstige wijze heeft geschonden.

Strafbepaling

De man ontkende dat hij het meisje had misbruikt. De rechtbank ziet echter genoeg bewijzen in het dossier om de man te veroordelen. Volgens de rechtbank is de man volledig toerekeningsvatbaar. Gezien de ernstige zaak is de rechtbank van oordeel dat oplegging van een gevangenisstraf de enige passende straf is. Net als de officier van justitie vindt de rechtbank een gevangenisstraf van 6 jaar passend.