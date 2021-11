Politie gaat schade aan politiebus NEC-rellen verhalen op daders

Na afloop van die wedstrijd NEC-Vitesse richtten hooligans zich tegen de politie. Er is onder meer met stenen gegooid en er zijn tal zijn zaken vernield. Na de wedstrijd zijn meteen 22 mensen aangehouden. Zeven van hen moesten zich afgelopen week voor de rechter verantwoorden. Vijf van hen hebben een straf opgelegd gekregen. De zwaarste straf: een half jaar cel.

De drie nieuwe verdachten zijn een man van 18 jaar uit Beuningen, een 23-jarige man uit Groesbeek en een man van 33 uit Ewijk. Ze zouden onder meer betrokken zijn geweest bij het vernielen van een politiebus. De mannen zijn gehoord en heengezonden in afwachting van een eventuele rechtszaak.

“We hadden rekening gehouden met een onrustige afloop van een voetbalwedstrijd, maar we kregen te maken met keiharde agressie. De omvang en de heftigheid van het geweld was groot, “ zei teamchef Lonneke Hordijk direct na de rellen. Nu vult ze aan: “Het vernielen van de politiebus is een enorme kostenpost, ruim 50.000 euro. We willen deze schade graag verhalen op de relschoppers, zodat niet de maatschappij voor deze kosten opdraait.”